مصراتة.. غياب التكييف والمقاعد الملائمة لممتحني «الشهادة الثانوية»

عين ليبيا

من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بها / مراقب التعليم ببلدية مصراته، واللجنة المكلفة علي متابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية بالبلدية، ومن خلال إحدى الزيارات الي قاعات امتحانات كلية التقنية والتي يبلغ عددها (16) قاعة.

اتضح عدم وجود مكيفات للقاعات، والمقاعد الدراسية غير مريحة وتحتاج الي صيانة وللحاجة العاجلة والملحة والسريعة قام السيد مراقب التعليم واللجنة المكلفة بالتنسيق مع إدارة جامعة مصراته إلى المباشرة فوراً في تركيب عدد (20) قطعة مكيف لكل القاعات ونحو (500) مقعد دراسي جديد، حتي يتسني لطلبتنا الإجابة علي اسئلة الامتحانات في أجواء مريحة واكثر قدرة علي التركيز.

فالهدف المنشود هو توفير متطلبات الراحة لكل الطلاب والطالبات.

ولا ننسي أفراد الصيانة بالمراقبة الذين يقومون بتركيب المكيفات الآن لساعات متأخرة من الليل، وكل من تعاون في تركيب المقاعد رغم قلة الامكانيات حتي تكون جاهزة ليوم الغد.

علماً بأنه لا يوجد مقر لقسم الصيانة بالمراقبة.