«الثني» يمنح درع التميز والعطاء لمتميزين ليبيين دوليا في مجال حفظ القرآن الكريم والبحث العلمي

عين ليبيا

كرم رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله عبدالرحمن الثني الأحد خلال حفل أقيم بديوان وزارة التعليم، عددا من الشخصيات الليبي المتميزة دوليا في مجال القرآن الكريم، والبحث العلمي.

ومنح رئيس الحكومة خلال الحفل الذي حضره معالي وزير التعليم الدكتور فوزي عبدالرحيم بومريز وعدد من مسؤولي الوزارة ورؤساء الجامعات والمعاهد الليبية، درع التميز والعطاء للطالب (محمد طاهر إدريس طاهر) الفائز في مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملاً بدولة الكويت للعام 2018 ميلادي.

كما منح وزير التعليم للطالب شهادة تقدير لهذه المرتبة المتقدمة دوليا في حفظ كتاب الله عز وجل.وفي السياق ذاته، ومنح رئيس الحكومة خلال الحفل، درع التميز والعطاء للدكتور (محمد فرج علي فرحات) لحصوله على أفضل بحث علمي في مجال اللغة العربية من المملكة المغربية، إضافة لمنحه شهادة تقدير من قبل معالي وزير التعليم.

كما منح للباحثة (هناء طاهر موسى بوبكر) درع التميز والعطاء، فيما منحها معالي وزير التعليم شهادة تقدير لإثباتها لنظريتين علميتين جديدتين في مجال الرياضيات.

هذا وترأس رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني اجتماعا بمعالي وزير التعليم الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز ورئيس المجلس الأعلى للتعليم العالي وأعضاء المجلس المكون من رؤوساء الجامعات ورؤوساء الهيئات والمراكز ذات العلاقة بالتعليم العالي.

وناقش الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة التعليم في مدينة البيضاء المختنقات التي تمر بها الجامعات والعاهد العليا.

كما ناقش الاجتماع سير العملية التعليمية بالتعليم العالي والعام.