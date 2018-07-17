المجلس الرئاسي يعقد اجتماعاً لبحث برنامج «الإصلاح الاقتصادي»

عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الاثنين، اجتماعاً برئاسة فائز السراج رئيس المجلس وبحضور نائبي الرئيس أحمد معيتيق، وعبدالسلام كجمان وعضوا المجلس محمد عماري وأحمد حمزة.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في مدينة طرابلس برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق بشأنه مع مصرف ليبيا المركزي، والاطار العملي لتنفيذ البرنامج.

ويتضمن البرنامج الذي اُقر مؤخراً في جلسات الحوار الإقتصادي بتونس معالجة الدعم وسعر صرف الدينار وزيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي، و إعادة تفعيل قرار علاوة الأسرة والأبناء.

من ناحية أخرى ناقش المجلس أداء عدد من قطاع الخدمات العامة وسبل تطويرها.