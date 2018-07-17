قفل معبر «راس جدير» من طرف مديرية أمن راس جدير

عين ليبيا

انتهى منذ قليل الاجتماع الأمني الذي ضم مدير مديرية أمن راس جدير ورؤساء الأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ والذي اتفق من خلاله المجتمعون على إغلاق المنفذ من الجانب الليبي إلى حين الإجتماع مع وزير الداخلية الليبي والبحث في مايستجد من أحداث هذا ويمكن للعائدين إلى بلدهم من الجانبين الرجوع عبر المنفذ.



جدير بالذكر أن السلطات الليبية قامت يوم الأمس بفنح المنفذ من جانبها لمدة ساعة أو أقل وتم تسجيل دخول عدد 4 سيارات إلى الأراضي التونسية إلا أن المحتجين من الجانب التونسي قاموا بإرجاع هذه السيارات ما أذى بالسلطات الليبية إلى إغلاق المنفذ حفاظاً على سلامة المواطنين.