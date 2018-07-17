أبرز ملاحظات اليوم الثاني لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي من مصراتة

أدى مراقب التعليم مصراتة صباح اليوم زيارة لبعض قاعات الامتحانات للاطمئنان على سير الامتحانات بها رفقة كلا من, العضو المكلف بملف التعليم بالمجلس البلدي مصراتة, ومدير مكتب الامتحانات مصراتة, ومدير مكتب التعليم الثانوي, ونقيب المعلمين مصراتة.

وعقب الزيارة عقد اجتماع لتدارس بعض الاشكالات التي تواجه سير الامتحانات والمتمثلة في عدم وجود أجهزة تكييف في قاعات الامتحانات وايضا وجود بعض المشاكل في المقاعد.

وعلى الفور تم التنسيق مع قسم الصيانة بالمراقبة والبدء في استجلاب المقاعد وتركيب أجهزة التكييف داخل القاعات لتوفير الجو الملائم للطلبة الممتحِنين.