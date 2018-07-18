إيطاليا للمهاجرين: سيرون الموانئ الإيطالية على البطاقات البريدية فقط

عين ليبيا

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي “ماتيو سالفيني” إن سفينتين تابعتين لمنظمات غير حكومية إسبانية تنشط في البحر المتوسط، عادة إلى عرض البحر في انتظار حمولتهما من البشر.

وكتب سالفيني في تغريدة على “تويتر” الثلاثاء، أن على هذه المنظمات توفير الوقت والمال، فهي سترى الموانئ الإيطالية على البطاقات البريدية فقط.

وقال في تغريدة ثانية “أكاذيب وإهانات بعض المنظمات غير الحكومية الأجنبية تؤكد أننا على حق: تخفيض حالات المغادرة والهبوط يعني الحد من الموتى، والحد من أرباح أولئك الذين يتكهنون بالهجرة غير الشرعية.. أنا متمسك بقوة بغلق المنافذ”.

وكان وزير الداخلية الإيطالي قد قال الاثنين إن هناك سفينتين لمنظمتين غير حكوميتين من إسبانيا في المياه الليبية، ومن الواضح أنهما في تواطؤ مع المهربين، مضيفا “لذلك لن ترسو هاتين السفينتين في إيطاليا”.