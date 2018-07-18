تواصل أعمال بناء «سوق الخضروات» بالكريمية

وهذا المشروع بإشراف ومتابعة بلدية سواني بن أدم، حيث يعد مشروع السوق الذي بدأت الأعمال فيه بتاريخ 1/5/2018 من المشاريع المهمة والحيوية داخل البلدية.

المشروع يضم 137 محل بين جملة وقطاعي وتم تنفيذه بطريقة حديثة تضمن انسياب عملية البيع والشراء بشكل يضمن راحة الزبائن.

والتقينا بالأستاذ خالد جمعة عبد الله رئيس لجنة مشروع سوق الكريمية للخضروات، وتحدث الأستاذ خالد عن نسبة الإنجاز التي وصلت إلى 50%.

وإن 40 محل تم انجازهم بشكل نهائي والأعمال ستنتهي بعون الله في مدي أقصاها 15/9/2018.

وأن مشروع سوق الخضار سيكون رافد مهم لتطوير المنطقة ويضمن توفير مناخ أقتصادي ونقطة مهمة لتوفير الخضروات بسعر مناسب للمواطنين وكذلك التجار وبمعايير سلامة ومراقبة دقيقة من قبل اللجنة المشرفة وجهاز الحرس البلدي وسيكون هنالك خطة أمنية من قبل الجهات المختصة لضمان راحة أصحاب المحلات وكذلك المواطنين الأعزاء.

وفي سؤالنا عن مرافق السوق الأخري أكد وجود كل المرافق في الخدمة ابتداءً من البوابة إلى موقف السيارات وكل المرافق الضرورية.

وتؤكد اللجنة المشرفة عن تواصل الحجز في المحلات لكل الراغبين في الحصول على محل في السوق عن طريق التواصل المباشر مع اللجنة عبر الأرقام التالية:

0924006080 – 0924190470