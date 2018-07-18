إجراء العملية «18» لقلب الأطفال بطبي طبرق

عين ليبيا

تمكن الفريق الأجنبي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح و الفريق الليبي المصاحب له من أطباء وتمريض وفنيين من إجراء العملية 18 للقلب المفتوح للطفل من مدينة بنغازي والذي يبلغ من العمر “3 أشهر”.

وقال الدكتور أنيس عيسى عبد العالي قسم جراحة القلب والصدر بمركز طبرق الطبي في تصريح لمكتب الإعلام بالمركز إن الطفل كان لديه تشوه مركب في القلب “وكان لديه ضيق في الشريان الرئوي”، مؤكدًا علي نجاح العملية وهو الأن تحت الملاحظة بغرفة عناية قلب الأطفال داخل مركز طبرق الطبي.

هذا وصل الطاقم الأمريكي الطبي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح إلى مركز طبرق الطبي بداية الأسبوع الماضي، وذلك لغرض إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال بالمركز برعاية وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة.