سلّم مشروع تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود والتعافي الممول من Delegation of the European Union to Libya بعثة الاتحاد الاوروبي في ليبيا العيادة المركزية بـ صبراتة إلى أحد المقاولين للإنطلاق في عملية صيانتها.

وقد حضر حفل التسليم الذي انتظم بمقر المؤسسة الصحية المذكورة كل من مسلم السنوسي، مدير إدارة المشاريع ببلدية صبراتة وصالح مبارك، مدير إدارة الخدمات الصحية بالمدينة، بالإضافة إلى ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمدينة وصاحب الشركة المكلفة بعملية الصيانة.