«السرّاج» يجتمع مع الفريق الوطني لبرنامج نقل وزراعة الأعضاء

عين ليبيا



اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، مع الفريق الوطني لبرنامج نقل وزراعة الأعضاء الذي ضم كل من رئيس اللجنة الاستشارية العليا د.هاشم المهدي بلخير، ومنسق عام البرنامج الوطني لنقل الأعضاء د. منير أبوظهير، والدكتور أحمد الاسطى استشاري جراحة، بحضور وكيل وزارة الصحة د. محمد عيسى.



وبحث الاجتماع الصعوبات التي تواجه استئناف عمل البرنامج بكامل قدراته، كما حدد الاجتماع الامكانيات اللازمة لتطوير عمله بمشاركة الخبرات العالمية.



وأكد الرئيس حرص حكومة الوفاق الوطني على توفير كل الدعم المطلوب الذي يحتاجه البرنامج الوطني، وفقا لما يتوفر لديها من امكانيات.



كما أكد على أهمية التواصل بين المؤسسات الطبية الليبية والمراكز الطبية المتخصصة في الدول المتطورة للاستفادة من خبراتها في هذا المجال.

ويذكر أن الرئيس التقى مؤخراً مع فريق طبي أمريكي متخصص في عمليات زراعة الأعضاء، بحضور أعضاء من البرنامج الوطني حيث بحث مع أعضاء الفريق الأمريكي برنامج إجراء عمليات زراعة الأعضاء بالمستشفيات الليبية المتخصصة، وتدريب الطواقم الطبية والطبية المساعدة، وذلك في إطار اهتمامه ببرنامج توطين العلاج بالداخل.