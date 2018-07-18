المجلس الأعلى للقضاء يعقد اجتماعه الدوري بمدينة «زوارة»

عين ليبيا

عقد المجلس الأعلى للقضاء، يومي الأحد والاثنين 16-17 يوليو 2018 اجتماعا موسعا بمدينة زوارة وذلك في إطار ما سنه المجلس من عقد اجتماعاته الدورية بين الحين والآخر في كافة ربوع ليبيا.

وكان في استقبال أعضاء المجلس رؤساء وأعضاء وموظفي الهيئات القضائية بمحكمة استئناف الزاوية والمجلس البلدي وعدد من ضباط الجيش والشرطة وأعيان ووجهاء مدينة زوارة.

حيث قام المستشارون رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ونائب رئيس المجلس رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، وعضو المجلس القائم بأعمال مكتب النائب العام بزيارة عمل إلى مقر محكمة

استئناف الزاوية، يوم الأحد بتاريخ 15 يوليو الجاري، كما قاموا بجولة قادتهم إلى مدينة صرمان لتفقد مكان الدورة المقامة لأعوان القضاء على مستوى محكمة استئناف الزاوية وذلك للإطلاع عن كثب على سير الدراسة والاستعداد للامتحانات النهائية المقرر عقدها بتاريخ 21 يوليو الجاري.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء سبق وأن قام بعدة زيارات وجولات عقد خلالها اجتماعات ولقاءات في مدن طرابلس وطبرق وغريان ومصراته وبنغازي والبيضاء من أجل الإطلاع والوقوف على الصعوبات التي تواجه العمل القضائي في أنحاء البلاد كافة، ومحاولة وضع الحلول اللازمة وتذليل تلك الصعاب.