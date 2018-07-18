وقالت الصحيفة إن يوفنتوس يرغب في ضم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى الفريق بصفة “مستشار” ابتداء من شهر أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن زيدان سبق له وأن حمل قميص يوفنتوس خلال الفترة الممتدة ما بين 1996 و2001.

وأوضح المصدر أن فريق “السيدة العجوز” لا يرغب في زيدان فقط، بل سيطلب كذلك خدمات ابنه لوكا، الحارس الثالث لفريق ريال مدريد.

ونفى المتحدث باسم يوفنتوس هذه الأنباء، وقال في تصريح لصحيفة “آس” إن خبر ضم زيدان وابنه لوكا لا أساس له من الصحة، مضيفا أن الفريق يتوفر حاليا على “مستشار”، وهو بافيل نيدفيد.