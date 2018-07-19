هنغاريا تنسحب بشكل رسمي من ميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة

عين ليبيا

أعلنت هنغاريا اليوم الأربعاء عن انسحابها من ميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة، وقالت أن الاتفاقية العالمية تشجع انتقال الناس ما يشكل خطراً على العالم.

حيث يأتي انسحاب المجر بعد خطوة مماثلة للولايات المتحدة التي أعلنت في ديسمبر الماضي انسحابها من المفاوضات حول الميثاق، بسبب تصورات لا تتوافق مع سياسات الهجرة واللجوء الأمريكية.

وصرح وزير خارجية هنغاريا، بيتر زيغارتو، بعد اجتماع للحكومة في بودابست قائلاً: “الوثيقة تشكل خطراً على العالم وعلى هنغاريا، لأنها ستدفع بالملايين للهجرة”، مضيفاً “على المجر ألا توافق، وهي بذلك تعلن بوضوح أنها لا تعتبر بأي حال من الأحوال أن أي إجراء للاتفاقية بمثابة وسيلة للتقدم إلى الأمام”.

وقال زيغارتو أن هنغاريا التي فاز رئيس وزرائها فيكتور أوربان بولاية ثالثة في أبريل الماضي على خلفية سياسته المعادية بشدة للهجرة، لا يثق أن الميثاق غير ملزم قانونا كما نصت عليه النسخة الأخيرة.