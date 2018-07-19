مساعِ حثيثة لألمانيا في سبيل الحصول على مقعد دائم في الأمم المتحدة

عين ليبيا

كشف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اعتزامه العمل على دمج القوى الأوروبية داخل مجلس الأمن من أجل الحصول على مقعد دائم لأوروبا داخل الهيئة الأهم في منظمة الأمم المتحدة.

حيث صرح السياسي الاشتراكي أن بلاده ستعمل على استغلال عضويتها للمجلس في مطلع 2019، ولمدة عامين، لتحقيق هذا الهدف.

كما قال ماس: “نريد أن نظهر جدية مقصدنا الخاص بالمقعد الأوروبي المشترك، لأن ذلك سيظل الهدف”، مضيفاً “عندما نقول إننا في حاجة إلى وحدة أوروبية، فلا يمكن أن يكون ذلك هو الصوت الألماني وحده، وعندئذ علينا أن ندمج الصوت الألماني في السياق الأوروبي”.

هذا وتعمل الحكومة الألمانية منذ سنوات عديدة على تخصيص مقعد أوروبي دائم، وبالتزامن مع ذلك، مقعد دائم لألمانيا في المجلس في المرحلة الانتقالية.