توقعات بسيطرة الذكاء الاصطناعي على 7 مليون وظيفة للبشر بحلول 2037

عين ليبيا

أطلقت شركة PwC المختصة بتأثير الذكاء الاصطناعي على المجتمع توقعاتها بأن تحتل الروبوتات وظائف 7 ملايين من البشر خلال ‏‏20 عاما. ‏

حيث طمأنت الشركة الناس قائلة أن الروبوتات ستوفر فرص عمل جديدة بالرغم من سيطرتها على عدد كبير من وظائف البشر.

كما توقعت الشركة أيضا أن تأخذ التقنية الجديدة 20% من الوظائف في بريطانيا بحلول عام 2037، إلا أن الثورة العلمية والتكنولوجيا ستوفر نفس العدد تقريبا من الوظائف الأخرى للبشر.

وبحسب الخبراء، فإن الذكاء الاصطناعي سيدخل في مجالات كثيرة كالتعليم ومجال الاتصالات والصناعات التقنية وكذلك في المطاعم العامة.

هذا ويتوقع الخبراء ايضاً اختفاء حوالي 7 ملايين وظيفة بحلول عام 2037، لكن، سيتوفر مكانها حوالي 7.2 مليون وظيفة جديدة، وسيتم استبدال 12% من العاملين في المجال الطبي بالروبوتات على سبيل المثال، في حين سيحصل القطاع الطبي على 34% من الوظائف الجديدة بحسب شركة PwC.