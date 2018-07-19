رئيس المجلس الأعلى للدولة يدعو  السراج إلى تخصيص مبلغ مالي لصالح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتجهيز لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور.

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تعليقات حول الموضوع

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  1. 1- بواسطة: سعيد رمضان 1 دقيقة ago

    جميعنا يعلم بأن قانون الأستفتاء على الدستور لم ينتهى مجلس النواب من تجهيزه وأعداده حتى يومنا هذا ،فقبل أن نطالب بتخصيص ميزانية على مجلس الدولة أن يوضح لنا هل هو متوافق مع مجلس النواب بخصوص قانون الأستفتاء الجارى أعداده الآن والذى لم ينته منه مجلس النواب ؟وقد سمعنا تعليق رئيس المفوضية العليا للأنتخابات بخصوص رفضه لعملية الأستفتاء على الدستور ، وقد قام السيد النائب الأول فوزى العقاب بالرد على السايح بأن يحتفظ بأرائه السياسية لنفسه ، وهانحن نقرأ مطالبة مجلس الدولة بتخصيص مبلغ لعملية الأستفتاء على الدستور والتى لم يتم الأتفاق عليها حتى الآن بوصفها قاعدة من القواعد الدستورية التى ستقام على أساسها الأنتخابات القادمة ،فهل هذه المطالبة هى نوع جديد من المماحكات السياسية التى تطيل فى عمر الأزمة أم ماذا ؟ الرجاء التوضيح

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