فرض القرارات بقوة السلاح يدفع المجبري إلى الانسحاب من حكومة الوفاق الوطني

عين ليبيا

انسحب عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري، عبر قناة الفضائية الليبية من حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي لها بقيادة فائز السراج، داعيًا الوزراء الممثلين عن المنطقة الشرقية بالانسحاب دون تردد من حكومة السراج ومغادرة طرابلس.

هذا ودعى المجبري كل نواب البرلمان الداعمين للمجلس الرئاسي بسحب دعمهم فورا، مؤكدا أن مايحدث في طرابلس هو مسرحية يقوم بها السراج، على حد قوله، مضيفاً أن المسؤولين أصبحو في خطر دائم بوجود المليشيات في طرابلس بعد أن فرضت قراراتها بقوة السلاح.