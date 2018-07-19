فرض القرارات بقوة السلاح يدفع المجبري إلى الانسحاب من حكومة الوفاق الوطني

عين ليبيا
انسحب عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري، عبر قناة الفضائية الليبية من حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي لها بقيادة فائز السراج، داعيًا الوزراء الممثلين عن المنطقة الشرقية بالانسحاب دون تردد من حكومة السراج ومغادرة طرابلس.
هذا ودعى المجبري كل نواب البرلمان الداعمين للمجلس الرئاسي بسحب دعمهم فورا، مؤكدا أن مايحدث في طرابلس هو مسرحية يقوم بها السراج، على حد قوله، مضيفاً أن المسؤولين أصبحو في خطر دائم بوجود المليشيات في طرابلس بعد أن فرضت قراراتها بقوة السلاح.
ألان… عرفت أن طرابلس تحكمها المليشيات عندما تريد تمرير مشاريعك الخاصة (البرنس) وقد رحبت باحتلال النفط من قبل مليشيات الكرامة بدل مليشيات الجدران يكفي خداع وارجع إلى مكانك وواصل عملك الأساسي ودع الوطنين يشتغلون لأجل الوطن ويكفى فتن وتمزق وعبادة الصنم الأوحد ومن أنت لتعطى تعليماتك لنواب المنطقة الشرقية بسحب دعمهم الغير موجود أصلا ومغادرة وزارا المنطقة الشرقية من الحكومة وهم ليسو لعبة في يدك ….
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