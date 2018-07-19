كتيبة 301: حدوث إشكالية بسيطة بين منتسبي كتيبة 301 مشاة وجهاز الأمن المركزي أبوسليم، وذلك لاختلاف حول قانونية أمر معين، وانتهى الأمر بتواجد المسؤولين عليهما.

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