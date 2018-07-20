«طرابلس» تحظى بأول إعلان لـ«راديوميتر» الأمريكية

حظيت مدينة طرابلس بأول إعلان في دولة عربية تطلقه شركة “راديو ميتر” الأمريكية عن نسختها الحديثة من جهاز ABL800 الخاص بقياس الغازات في الدم.

وقال مدير التسويق الإقليمي للشركة السيد “مصطفى عزت ” خلال مؤتمر طبي “جئنا إلى العالم منذ عام 1952 ..جئنا بتكنولوجيا تنقذ حياة المريض؛ هذه النسخة الجديدة لجهاز يعدُ حجر الأساس لـ”راديو ميتر” سيقدم خدمة بديلة عن الخدمة المركزية من خلال إجراء فحوصات تحليلية في المناطق النائية وبعيداً عن المختبر؛ سنكون شركاء جيدين لليبيا؛ وسنقدم لهم خدمات تقدم في كندا وأمريكا وأوروبا”.

وأضاف ً” هذا المؤتمر الطبي الذي يستضيف رؤساء أقسام وأطباء عناية القلب والباطنة والأطفال بعدد من المستشفيات العامة والخاصة؛ يمثل جزء من سياسات الشركة للتعريف بأجهزة قياس الغازات في الدم والتدريب على استعمالها”.

من جانبه قال المدير الإقليمي لشركة “راديوميتر” السيد ” حسام حمدان” أن ليبيا كانت سباقة في إدخال التقنية؛ مؤكداً على “حرص” الشركة “الدائم” على تقديم الحلول “لتجنيب” المستخدم أكبر قدر من الأخطاء.

فيما أوضح المدير التنفيذي للشركة الليبية المتحدة الوكيل المحلي لـ “راديوميتر” السيد ” محمد زايد” أن الجهاز الحديث ” سيدخل” إلى ليبيا خلال الأشهر القادمة؛ مشيراً إلى أهمية المؤتمرات الطبية التي يتم من خلالها التعرف على أحدث التقنيات والأجهزة المتطورة في المجال الطبي.

يذكر أن مبيعات شركة “راديو ميتر” من أجهزة قياس الغازات في الدم تصل إلى نسبة 42% من مبيعات الأسواق العالمية؛ باعتبارها أول شركة في العالم قامت بإنتاج جهاز لقياس الغازات في الدم من مقرها الرئيسي بالدنمارك.