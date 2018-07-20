تفعيل وتطوير منظومات متطورة للهيئة العامة للثقافة

عين ليبيا

اجتمع حسن أونيس رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة، يوم الاثنين 16يونيو2018، في مكتبه بديوان الهيئة بطرابلس مع مدير شركة “خرائط ليبيا” طارق الشادولي، وممثل شركة “المتكامل لتقنية المعلومات”، المهندس خالد الفلاح، بحضور المهندس إبراهيم شرف الدين رئيس قسم الحاسب الآلي بالهيئة، و المهندس محمد الرعبوب المسئول عن منظومة شؤون الموظفين بالهيئة.

هذا وقد نوقش في الاجتماع إمكانية تفعيل وتطوير منظومتي “المعلومات الجغرافية للتدريب عن بعد” و”شؤون الموظفين”.

ومن الجدير ذكره أن الهيئة العامة للثقافة تعد من أوائل الهيئات التي أدخلت العمل بهذه النظم في إدارتها.