مدير الإدارة العامة لأمن السواحل في زيارة «تفقدية» لميناء طرابلس البحري

أبدى الجانب الإيطالي إستعداده لتجهيز غرفة عمليات بحرية بالميناء وصيانة الزورق 106 وفق الاتفاقيات والمحاضر بين الجانبين

عين ليبيا

قام مدير الإدارة العامة لأمن السواحل العقيد البشير بالنور ورئيس اللجنة التسييرية لميناء طرابلس البحري رفقة وفد من السفارة الإيطالية يتمثل في فريق أمني وفريق خاص بصيانة الزوارق البحرية, وبحضور رئيس مكتب مدير الإدارة ورئيس الشؤون البحرية بالميناء ورئيس مكتب العمليات البحرية وأعضاء من أطقم الزواق البحرية “106 , 109, 111” التابعة للإدارة العامة لأمن السواحل.

حيث تم خلال هذه الزيارة مناقشة إنشاء ورشة مركزية لصيانة الزوارق البحرية بميناء طرابلس ,وتم أيضاً الوقوف على الأعطال بالزورق 106.

حيث أبدى الجانب الإيطالي إستعداده لتجهيز غرفة عمليات بحرية بالميناء وصيانة الزورق 106 وفق الاتفاقيات والمحاضر بين الجانبين.

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