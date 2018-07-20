مدير الإدارة العامة لأمن السواحل في زيارة «تفقدية» لميناء طرابلس البحري

عين ليبيا

قام مدير الإدارة العامة لأمن السواحل العقيد البشير بالنور ورئيس اللجنة التسييرية لميناء طرابلس البحري رفقة وفد من السفارة الإيطالية يتمثل في فريق أمني وفريق خاص بصيانة الزوارق البحرية, وبحضور رئيس مكتب مدير الإدارة ورئيس الشؤون البحرية بالميناء ورئيس مكتب العمليات البحرية وأعضاء من أطقم الزواق البحرية “106 , 109, 111” التابعة للإدارة العامة لأمن السواحل.

حيث تم خلال هذه الزيارة مناقشة إنشاء ورشة مركزية لصيانة الزوارق البحرية بميناء طرابلس ,وتم أيضاً الوقوف على الأعطال بالزورق 106.

حيث أبدى الجانب الإيطالي إستعداده لتجهيز غرفة عمليات بحرية بالميناء وصيانة الزورق 106 وفق الاتفاقيات والمحاضر بين الجانبين.