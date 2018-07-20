زوارة.. اجتماع تقابلي بين المجلس البلدي وإدارة المستشفى

عين ليبيا

عقد المجلس البلدي زوارة يوم الأربعاء الموافق 18.7 اجتماعا تقابليا مع إدارة مستشفى زوارة حيث ضم عميد بلدية زوارة “حافظ جمعة بن ساسي” وعضو بلدية زوارة المتابع لملف قطاع الصحة “عصام الهاميسي” مع مدير مستشفى زوارة “د.شكري العزابي” و مدير الخدمات الطبية “د.رواد المسخوط” ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالمستشفى وبحضور مدير الخدمات المالية زوارة “هشام عنانة”.

وقد كان الهدف من الإجتماع دراسة المشاكل التي يعانيها المستشفى وطرق علاجها وتحسين خدمات المستشفى، حيث توافق الحضور على ضرورة التعاون لمواجهة الصعوبات وذلك بوضع آلية لتعويض العجز في الأطقم الطبية المساعدة وتوفير الأجهزة اللازمة لتشغيل المستشفى.