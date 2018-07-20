الوزير يستعرض «الموقف اليومي» لسير أعمال الامتحانات

استعرض وزير التعليم الدكتور عثمان “عبد الجليل” خلال اجتماعه باللجنة التنفيذية العليا للامتحانات، الأربعاء، مجريات الأمور حول سير أعمال امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي في يومها الخامس، مثمنا جهود اللجنة في وضع كافة التدابير الكفيلة بضمان السير الحسن للامتحانات.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات “عادل جمعة” بأنه وبعد استلام التقارير اليومية عن سير الامتحانات من كافة المناطق ومتابعة مايجرى أول بأول، أن الامتحانات سارت اليوم بشكل اعتيادي وطبيعي دون أي خروقات أو مشاكل فى جميع لجان الامتحانات على مستوى كل المناطق معزيا ذلك إلى الخطة التنظيمية المحكمة الموضوعة من قبل الوزارة وكذلك الخطة الأمنية الناجعة لتأمين الامتحانات وتنفيذها على أكمل وجه على حد قوله.

وأوضح “عادل جمعة “بأن العملية الامتحانية أصبحت بعد اليوم الرابع تسير بشكل طبيعي، لافتا إلى أن الكثير من أولياء الأمور والطلاب أبدوا ارتياحهم لحسن التنظيم والتخطيط في أغلب المواقع.