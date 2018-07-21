«ديجيتال ليبيا»: المؤسسة الليبية للاستثمار.. زيارات وهمية و650 يورو يوميًا

عين ليبيا

كشف موقع ديجيتال ليبيا عبر صفحتها على فيسبوك، عن طريق تسريبات تحصل عليها أن الدكتور «علي محمود» قد تقاضى طوال فترة 23 شهراً عن طريق مهمات وهمية في السفر والإقامة بالخارج لمدّة شهر وشهرين على أساس “بدل سفر” مبلغ 650 يورو لكل يوم، ليصل المعاش الشهري إلى ما يُقارب 65 ألف دينار ليبي يُدفع له في الخارج بالعملة الأجنبية بدون موافقة مجلس الأمناء.

هذا وكشفت التسريبات أن «علي محمود» قام بالإدلاء مؤخراً بشهادته ضد مصلحة المؤسسة الليبية للاستثمار والدولة الليبية في المحاكم الدولية لصالح أشخاص تلاحقهم المؤسسة في القضاء الدولي.