وأفاد مزارعون في أنحاء متفرغة من القارة بتراجع المحاصيل، فيما يؤثر تراجع نوعية العشب على كمية الحليب والعلف الحيواني.

وفي السويد، حيث سجلت الحرارة درجات هي الاعلى في مائة عام، اضطر المزارعون إلى ذبح الماشية لنفاذ الأعلاف.

وطلبت بولندا من الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية، بعد تعرض أكثر من 91 ألف مزرعة لموجة جفاف ربيعي غير معتاد، بحسب وزارة الزراعة.

وأعلنت لاتفيا حالة الكوارث الوطنية في قطاع المزارع في يونيو، كما طلبت دفعة مسبقة من الدعم الزراعي من بروكسل.

واجبر حريق غابات هائل السلطات في لاتفيا على إخلاء قرية في غرب البلاد. وكان رجال الإطفاء لا يزالون الجمعة يحاولون احتواء الحريق.

وحملت الحرارة المرتفعة معها أيضا الامطار، وتسببت بفيضانات في منطقة جبال تاترا على الحدود بين بولندا وسلوفاكيا.

وتم إجلاء نحو 300 شخص مساء الخميس من قرية في الجانب السلوفاكي، بحسب مسؤولي الإغاثة.

وفي ألمانيا التي شهدت موجة جفاف في مايو ويونيو، حذر قطاع المنتجات الزراعية من تراجع المحاصيل هذا العام بين 20 الى 50 بالمئة.

وأتى حريق غابات في وقت سابق هذا الشهر في مقاطعة “ساكس-انهالت” على 80 هكتارا من الغابات.

وفي بريطانيا اندلع حريق غابات في سادلورث بشمال غرب إنجلترا، يعتقد أنه كان متعمدا، واستمر ثلاثة أسابيع قبل أخماده الخميس.

ومع تسجيل 47 ملم فقط من الأمطار في بريطانيا بين الأول من يونيو و16 يوليو، فإن مسؤولي الإطفاء حذروا من أن الحدائق والمساحات الخضراء الأخرى معرضة للحرائق.

ونهاية الاسبوع الماضي التهمت الحرائق مساحة كبيرة من غابة ايبينغ شرق لندن، توازي مساحة 100 ملعب كرة قدم، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.