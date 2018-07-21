لقاء مرتقب بين «السراج» و«لودريان».. محوره نشر قوة فرنسية في الغرب الليبي

عين ليبيا

وافق رئيس حكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” على لقاء يعقده بوزير الخارجية الفرنسي “لودريان” يوم الإثنين المقبل، 23 يوليو، في قاعدة أبي ستة بالعاصمة طرابلس.

ويضم اللقاء رئيس الأركان “عبد الرحمن الطويل” ورؤساء أركان القوات الجوية والبحرية والبرية، صحبة أمراء المناطق العسكرية، اللواء “محمد الحداد” واللواء “أسامة الجويلي” واللواء “عبدالباسط مروان”، في إطار مساعي فرنسية لنشر قوة لها في المنطقة الغربية وخاصة مدينة مصراتة.