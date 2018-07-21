لقاء مرتقب بين «السراج» و«لودريان».. محوره نشر قوة فرنسية في الغرب الليبي

عين ليبيا
وافق رئيس حكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” على لقاء يعقده بوزير الخارجية الفرنسي “لودريان” يوم الإثنين المقبل، 23 يوليو، في قاعدة أبي ستة بالعاصمة طرابلس.
ويضم اللقاء رئيس الأركان “عبد الرحمن الطويل” ورؤساء أركان القوات الجوية والبحرية والبرية، صحبة أمراء المناطق العسكرية، اللواء “محمد الحداد” واللواء “أسامة الجويلي” واللواء “عبدالباسط مروان”، في إطار مساعي فرنسية لنشر قوة لها في المنطقة الغربية وخاصة مدينة مصراتة.
لماذا تريد فرنسا قوات في ليبيا؟
-هل لكي تتحصل على مزيد من النفوذ والسلطة؟
-أم لأغراض أخرى؟
نحن نعلم أن فرنسا وجنودها في النيجر وتشاد يشجعون المهاجرين الافارقة على الدخول الى ليبيا وترك افريقيا لفرنسا تسرح فيها وتنهب اليورانيوم من النيجر وغيرها.
وهاهم اليوم يريدون موطئ قدم لهم في الشمال لكي يسهل عليهم فرض توطين المهاجرين ونهب ثروات ليبيا.
-إنتبهوا ياحكام ليبيا اليوم فالتاريخ لن يرحمكم في تفريطيكم والله ىسيحاسبكم حسابا عسيرا.
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