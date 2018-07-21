ملف مغاربي مشترك لتنظيم مونديال 2030

عين ليبيا

يدرس اتحاد المغرب العربي الذى يضم دول المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا، تقديم ملف مشترك لتنظيم مونديال 2030 لكرة القدم.

وأعلنت كلتا الدولتين مصر وبريطانيا رغبتها فى تنظيم مونديال 2030 المقرر أن يحسمه الاتحاد الدولي للعبة خلال الفترة المقبلة. ووفقاً لبيان الاتحاد، فقد وجه الأمين العام للمؤسسة الإقليمية، الطيب البكوش، خطابا لرؤساء الدول الأعضاء الخمس لحثهم على تقديم ملف مشترك “يحتاج إعداده لعدة سنوات”.

وأشار “الفيفا يولي أهمية كبيرة في الوقت الحالي للملفات المشتركة، وجميع الملفات المقبلة ستكون كذلك”.

وناشد الدبلوماسي التونسي الدول الأعضاء بضرورة “التعلم من دروس” الملف المغربي الأخير لتنظيم مونديال 2026 والذي حظي بدعم جميع دول المغرب العربي، ولكن في النهاية فاز الملف المشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بهذا الشرف.

كما تعهد البكوش بتسخير كل الجهود “الضرورية” لدعم الملف على المستوى “الإفريقي والعربي والدولي”، من أجل أن يفوز هذا الملف بشرف تنظيم الحدث الكروي الأرفع شأنا على سطح الأرض.

وأعرب المغرب، الذي سبق له الترشح لتنظيم المونديال خمس مرات، عن رغبته في الترشح لتنظيم مونديال 2030 لمنافسة الملفات المشتركة الأخرى بين الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي، وبين إنجلترا وإسكتلندا، وأيرلندا الشمالية وويلز.