الكويت تتدخل لإنقاذ «كهرباء» العراق

عين ليبيا

تدخل أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد، في واحدة من الأزمات المفاجئة التي نشأت بعد قرار إيراني، وأصدر توجيها عاجلا لحكومته.

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، أن الكويت ستزودها بالوقود لتشغيل المحطات الكهربائية المتوقفة في البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية، أنه “بتوجيه من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ستباشر وزارة النفط الكويتية بتجهيز وزارة الكهرباء العراقية، بوقود الكازاويل لتشغيل الوحدات التوليدية المتوقفة ودعم الوحدات العاملة”.

وأوضحت أن “بارجة كويتية محملة بكمية 30 ألف متر مكعب من وقود الكازاويل ستصل يوم غد السبت إلى موانئ البصرة كدفعة أولى وستتوالى الكميات وبشكل دوري على مدى الأيام المقبلة”.

ويشهد العراق حاليا أزمة كهرباء حادة بسبب زيادة الطلب على الطاقة مع ارتفاع درجات الحرارة، وقلة وقدم محطات الإنتاج العاملة في البلاد.

وكانت إيران قد قطعت خط الكهرباء الذي يغذي العراق بقدرة ألف ميغاواط، مطلع الشهر الجاري بسبب تراكم الديون، ما أثر سلبا وبشكل مباشر على عدد ساعات تجهيز الكهرباء في محافظات ذي قار والبصرة وميسان جنوبي البلاد.

وقال وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، إن بلاده “تصرفت وفقا للاتفاقية بإعطاء الأولوية لسد احتياجات البلاد الضرورية من الكهرباء”، مضيفا: “وزير الطاقة العراقي كان في إيران مؤخرا واطلع على حاجاتنا للكهرباء”.

وتسببت أزمة الكهرباء وأزمات خدمية أخرى في مظاهرات شعبية واسعة اجتاحت مدن الجنوب العراقي للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص العمل للعاطلين.

وكلف حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، وزيري الكهرباء قاسم الفهداوي والتخطيط سلمان الجميلي بالتوجه إلى السعودية لتوقيع مذكرة تعاون بمجال الطاقة، وفقا للسومرية.

لكن وزارة التخطيط العراقية أعلنت بشكل مفاجئ تأجيل زيارة الوفد العراقي إلى السعودية حتى إشعار آخر، وقالت إن ذلك بسبب “عدم اكتمال الملفات التي من المقرر مناقشتها خلال الزيارة”.

وتشهد العديد من مناطق ومحافظات العراق تظاهرات كبيرة، لا سيما المحافظات الجنوبية، بسبب الانخفاض في مستوى تقديم الخدمات للمواطنين ومنها الطاقة الكهربائية.