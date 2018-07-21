وسيسمح (يويفا) للفرق بإجراء تبديل رابع، في حال ذهاب المباراة لوقت إضافي، في بطولتي الأندية.

وسيُسمح للطاقم التدريبي بحمل أجهزة إلكترونية مثل “آيباد” على دكة البدلاء، وهو أمر كان محظورا في السابق.

وستساعد الأجهزة الإلكترونية أطباء الفرق على تشخيص حالات اللاعبين الخطيرة، مثل “الارتجاج في الدماغ”، على أجهزة الحاسوب المتنقلة على أرضية الملعب، للتأكد من سلامة اللاعبين.

ويسمح للفرق الآن بوضع 12 بديلا على الدكة، بدلا من 7 كان مسموح بهم سابقا، الأمر الذي سيعطي خيارات أكثر للمدربين في التبديلات.

يشار إلى أن “التبديل الرابع” تم تطبيقه في كأس العالم الأخيرة بروسيا، وقد يكون خيارا جيدا للفرق لتغيير اللاعبين الذين يعانون من الإرهاق في الوقت الإضافي.