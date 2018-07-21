تطوير إنتاج النفط.. بين «صنع الله» و «توتال»

عين ليبيا

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وعدد من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الإنتاج النفطي مع وفد عن شركة توتال الفرنسية.

وناقش الطرفان سبل تطوير الإنتاج وعدداً من المسائل المتعلقة بالعملية، فضلاً عن التعاون بين المؤسسة وتوتال.

وأكد وفد توتال تضامنه مع المؤسسة في حادثة خطف عمال شركة أكاكوس، العاملين بحقل الشرارة النفطي.

وحضر عن توتال نائب المدير العام للشركة أحمد أبولسين، إضافة إلى مديري أقسام الاستكشاف والتطوير.

يشار إلى أن الإنتاج النفطي انخفض بعد خطف مهندسين ليبي وروماني من إحدى محطات حقل الشرارة بالقرب من أوباري.