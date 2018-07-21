ترامب: شعب الجبل الأسود «العدواني» قد يشعل حرباً عالمية ثالثة

عين ليبيا

أصبحت جمهورية الجبل الأسود، أحدث الدول المنضمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، فجأة تحتل عناوين الأخبار في وسائل إعلام غربية والسبب هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ففي مقابلة مع تلفزيون “فوكس نيوز” الأمريكي، سأل المحاور ترامب عن جدوى مشاركة الولايات المتحدة في الحلف للدفاع عن أعضائه البالغ عددهم 29 عضوا.

وقال الصحفي لترامب ساخرا: “لماذا أرسل ابني مثلا للدفاع عن دولة مثل جمهورية الجبل الأسود إذا تعرضت لهجوم”؟

فرد ترامب بأنه ذلك السؤال جال بخاطره كثيرا، وأضاف “شعب جمهورية الجبل الأسود العدواني” قد يشعل شرارة حرب عالمية ثالثة.

ولم يوضح ترامب لماذا وصف شعب تلك الجمهورية الصغيرة التي استقلت عن صربيا عام 2006 بالعدواني.

يُذكر أن جمهورية الجبل الأسود استضافت عددا كبيرا من اللاجئين من البوسنة وكرواتيا إبان حرب البلقان في تسعينيات القرن الماضي.