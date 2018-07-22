شعبية آبل تهتز في الولايات المتحدة وتوجه كبير لشراء أجهزة سامسونغ

عين ليبيا

كشفت مواقع مختصة في شؤون التقنية أن سامسونغ باتت المنافس الأول لآبل بعدد الهواتف الذكية العاملة في الولايات المتحدة.

وبحسب محللين في شركة CIRP للإحصاء، فإن الربع الثاني من العام الجاري شهد منافسة قوية بين سامسونغ وآبل بأعداد الهواتف العاملة في أمريكا، موضحين أن أجهزة سامسونغ التي عملت في الولايات المتحدة خلال تلك الفترة بلغت 36% من أعداد الهواتف المستخدمة في البلاد، وكذلك كانت نسبة هواتف آبل، تلتهما إل جي بنسبة بلغت 12%، وخلفها موتورولا.

هذا وتدل تلك الأرقام على تراجع عدد مستخدمي هواتف آبل في الولايات المتحدة، فنسبة أجهزة آيفون التي عملت في أمريكا في الربع الأول من هذا العام شكلت نحو 30% من عدد الهواتف الكلية العاملة هناك.