توتنهام يمدد التعاقد مع صانع ألعابة الأرجنتيني «إريك لاميلا»

عين ليبيا

قام صانع الألعاب الأرجنتيني «إريك لاميلا» بتمديد عقده مع فريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي لكرة القدم أربعة أعوام.

حيث سيبقى لاميلا بموجب عقده الجديد مع توتنهام حتى 2022، ليسير على خطا زميليه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين وهاري كين اللذين مددا عقديهما أواخر الموسم الماضي.

كما نشر النادي على موقعه الرسمي بيانا جاء فيه: “يسعدنا أن نعلن أن إريك لاميلا وقع عقداً جديداً مع النادي حتى عام 2022”.

هذا وكان لاميلا عاد في نوفمبر الماضي إلى الملاعب بعد تعافيه من الإصابة، وشارك في 33 مباراة سجل فيها أربعة أهداف، أحدها في المباراة في مرمى ليستر سيتي في ختام الدوري الإنجليزي الممتاز.