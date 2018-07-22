«عماد بن كورة» رئيساً للجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط

عين ليبيا

عينت المؤسسة الوطنية للنفط السيد عماد بن كورة رئيسا جديداً للجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، وذلك خلفاً للدكتور فؤاد بالرحيم.

وأشارت الوطنية للنفط في منشور على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت إلى أن الخبرة الطويلة التي اكتسبها السيد بن كورة من خلال توليه لعدّة مناصب داخل المؤسسة وشركاتها قد جعلته مؤهلاً لوضع الآليات المناسبة لتحسين أداء شركة البريقة لتسويق النفط والدفع بها إلى الأمام.

وذكرت المؤسسة أن السيد عماد بن كورة شغل سابقاً منصب رئيس لجنة إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط. كما شغل أيضا منصب مدير ادارة النقل البحري بالمؤسسة.

من جانبه علق المهندس مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط قائلاً: “لقد ساهم أداء السيد عماد بن كورة المتميز كرئيس للجنة متابعة محطات الوقود بشكل كبير في قرار تعيينه، وسيكون جلّ تركيز السيد بن كورة في مهمته الجديدة في شركة البريقة على كيفية تحسين عملية تزويد المواطنين بالوقود والغاز في كافة أرجاء البلاد. ونسأل الله ان يوفقه في خدمة ليبيا”.