مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى ودعوات فلسطينية للتصدي

عين ليبيا

قام أكثر من 720 مستوطنًا إسرائيليًا باقتحام باحات ومرافق المسجد الأقصى المبارك اليوم الأحد، بحماية قوات الشرطة، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية.

حيث أفاد المسؤول الإعلامي في دائرة الأوقاف الفلسطينية، فراس الدبس أن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت الأقصى قبل اقتحامات المستوطنين، وشرعت بتنفيذ حملة تمشيط، وتفتيش داخله، وانتشرت في باحاته المختلفة بشكل واسع.

كما أشار الدبس إلى أن القوات الإسرائيلية منعت مدير التعليم الشرعي في الأوقاف، الدكتور ناجح بكيرات من دخول الأقصى، كما منعت المصلين من الدخول اليه من كافة الأبواب، إلا بعد احتجاز بطاقاتهم الشخصية.

هذا ويذكر أن ما تسمى بمنظمات الهيكل دعت عبر مواقعها الإعلامية والتواصل الاجتماعي أنصارها وجمهور المستوطنين إلى أوسع مشاركة في اقتحامات المسجد الاقصى لإقامة طقوس وصلوات تلمودية، خاصة بذكرى ما يسمى خراب الهيكل، في حين دعت مختلف القوى والمؤسسات المقدسية المواطنين إلى شد الرحال، والتوجه إلى الأقصى للتصدي لعصابات المستوطنين.