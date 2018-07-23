على غرار غوانتانامو.. القوات الأمريكية تُنشئ سجناً كبيراً في مدينة الرقة السورية

عين ليبيا

قامت القوات الأمريكية بإنشاء سجن ضخم في مدينة الرقة شمال شرقي سوريا، لاحتجاز عناصر تنظيم داعش الإرهابي الأجانب الذين ألقي القبض عليهم خلال العمليات العسكرية والأمنية في المنطقة.

حيث ذكرت مصادر إعلامية متعددة أن السجن أقيم في بناء سابق لمدرسة وسط بلدة عين عيسى شمالي الرقة، وتم توسيعه وتحويله إلى سجن ضخم، يضم مئات النزلاء.

كما أشارت المصادر أن جميع العاملين في السجن من حرس ومشرفين ومحققين ومديرين هم من الأمريكيين، يعملون بسرية تامة، ويستقبلون معتقلين بشكل شبه يومي.

هذا ولفتت أن جميع المعتقلين في السجن من أعضاء داعش الأجانب، ومعظهم قادة في التنظيم، مؤكدة أن السجن محاط بكاميرات مراقبة، وتبلغ مساحته نحو 30 ألف متر مربع.

وتقع مهاجع السجناء في القبو السفلي، فيما تشغل القسم الأرضي من السجن غرف صغيرة تستخدم من أجل أحكام الانفرادي، بحسب المصادر ذاتها.