العامة للكهرباء تشن حملة واسعة لقطع التوصيلات غير الشرعية في مدينة زليتن

عين ليبيا

واصلت الشركة العامة للكهرباء حملة قطع التوصيلات غير الشرعية، حيث قامت إدارتي خدمات المستهلكين وتوزيع زليتن بحملة واسعة لقطع التوصيلات غير الشرعية للتيار الكهربائي للأنشطة التجارية والصناعية والزراعية داخل نطاق منطقة زليتن من خلال تشكيل ثلاث فرق فنية بالتعاون مع الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية والتي بلغت عدد التوصيلات غير الشرعية التي تم قطعها حوالي 41 موقع وعدد 30 محل تجاري بالإضافة إلى 11 محل صناعي.

هذت وتم ايضاً إطفاء الكاشفات التي تعمل اثناء فترة النهار من قبل بعض الأنشطة التجارية والتي تسببت في ارتفاع الأحمال على المنطقة.