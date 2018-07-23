عميد بلدية سواني بن أدم يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية

عين ليبيا

قام شعبان سويسي عميد بلدية سواني بن أدم بمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية في كلية قصر بن غشير.

اطلع من خلال هذه الزيارة شعبان سويسي عميد بلدية سواني بن أدم عضو اللجنة العليا للمراقبة على سير الامتحانات والقيام بجولة داخل قاعات الأمتحانات وتحفيز الطلبة وحثهم على المثابرة والأجتهاد.

حيث أكد عميد البلدية حرصه التام على سير كل الامتحانات في اجواء طبيعية ومنظمة وأهمية الحفاظ على الروح الوطنية العالية واتباع السبل والطرق المثالية في المراقبة وتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلبة.

وفي الختام أثنى السيد العميد على جهود لجان المراقبة وكل الكوادر التعليمية. متمنيا لهم التوفيق والسداد ولكل الطلبة النجاح والتوفيق.