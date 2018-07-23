مكتب تمكين المرأة بالهيئة يشارك في لقاء النخب النسائية الليبية

عين ليبيا

قالت مستشارة فريق النوع الاجتماعي في المكتب الإقليمي للدولة العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فرانسيس غاي ، إن الوضع في ليبيا أفضل بكثير من بعض الدول التي تعيش أزمات، وأن دعم المرأة يتطلب تكاثف الجهود للعمل على أرضية صلبة يمكن الانطلاق منها لتحقيق الأهداف، وأشادت فرانسيس بالمستوى اللائي وصلن إليه سيدات ليبيا من خلال الأفكار التي يحملنها لتحقيق مستقبل أفضل للمرأة، وثمنت مساهمتهن في دعم استقرار ليبيا.



جاء ذلك خلال لقاء فرانسيس، يوم أمس السبت 21 يوليو2018، بمدينة طرابلس، مع وزيرة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات الدكتورة ايمان بن يونس، وعضو الحوار السياسي الليبي رئيس مجموعة من أجلك ليبيا السيدة نهاد عمر معيتيق، والمستشارة بالمجلس الرئاسي الدكتورة هند شوبار، وعدد عضوات مجلسي النواب والدولة، والمجالس البلدية، ومديرة مكتب دعم المرأة بالهيئة العامة للثقافة السيدة مها صقر، ونائبة مكتب دعم المرأة بالهيئة السيدة نجوى بن حسين، وعدد من سيدات الأعمال والأكاديميات.



اللقاء الذي عقد برعاية مجموعة من أجلك ليبيا، وتناول عدداً من الموضوعات المتعلقة بأولويات واحتياجات المرأة الليبية، والقضايا التي تواجهها، ومجالات الرعاية الصحية في مجال الأمومة والطفولة، كما ناقش الاجتماع ضرورة تكثيف مشاركة المرأة في جهود بناء ليبيا.



وأشادت فرنسيس خلال اللقاء، بالمستوى اللائي وصلن إليه سيدات ليبيا من خلال الأفكار التي يحملنها لتحقيق مستقبل أفضل للمرأة، وثمنت مساهمتهن في دعم الاستقرار والسلام في ليبيا.



وقدمت مديرة مكتب دعم المرأة بالهيئة العامة للثقافة السيدة مها صقر، شرحاً عن آلية العمل في مكتب تمكين المرأة بالهيئة العامة للثقافة، وأشارت صقر إلى أن الهيئة تولي اهتماماً بالغاً بدعم وتمكين المرأة ومشاركتها المجتمعية من خلال التدريب والتوعية والتثقيف.



وأكدت مديرة مكتب المرأة، إن الهيئة على استعداد للتعاون مع جميع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، من خلال مكاتب الثقافة بالبلديات، وعقد لقاءات للتنسيق والتعاون في مشاريع مستقبلية بالخصوص،وان أبواب الهيئة العامة للثقافة مفتوحة لاستقبال إي مقترحات للمساعدة في دعم وتمكين المرأة.