انطلاق مهرجان «المحبة والسلام والوئام والبيت الواحد» للفروسية ببلدية غريان

عين ليبيا

انطلقت مساء أمس الجمعة 20 يوليو2018, فعاليات مهرجان “المحبة والسلام والوئام والبيت الواحد”، بمنطقة جندوبة، برعاية مكتب الثقافة غريان, وتنظيم الاتحاد الفرعي للفروسية بالجبل الغربي، بحضور أعضاء اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة السادة أكرم الكاتب وعبدالحكيم القيادي، وعدد من مدراء الإدارات بالهيئة والمكاتب الثقافية بالبلديات، وعدد من الضيوف وحضور غفير من قبل أهالي المنطقة ليشاهدوا ويستمتعون بالعقود المشاركة في المهرجان.



ويُشارك في المهرجان الذي يستمر يومين, أكثر من 100 فارس، وافتتح المهرجان بكلمات بالمناسبة، واستعراض العقود المشاركة من مختلف مدن الجبل، في لوحات جميلة تميزت بالتشويق والتنوع الثقافي، التي تعكس الموروث الثقافي، ويأتي تنظيم المهرجان في إطار الحفاظ على هذا الفن التقليدي الأصيل.