المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يُصدر قراراً بتخصيص مبلغ مالي للمجلس البلدي في سوق الجمعة لصالح شركة الأشغال العامة طرابلس.
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