تزامناً مع الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية.. أمريكا تُطلق قناة ناطقة بالفارسية !!

عين ليبيا

كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ستطلق قناة تلفزيونية باللغة الفارسية تبث على مدار الساعة.

وصرح بومبيو قائلاً: “مجلس أمناء البث الإذاعي الأمريكي يتخذ الآن خطوات جديدة لمساعدة الشعب الإيراني على الالتفاف على الرقابة على الإنترنت، وسيطلق المجلس قناة تلفزيونية جديدة على مدار الساعة باللغة الفارسية، ولن يكون ذلك مقتصرا على التلفزيون، بل وفي شكل راديو رقمي، ووسائل التواصل الاجتماعي”، مؤكداً أن الإيرانيين العاديين في إيران وفي جميع أنحاء العالم، بهذا الشكل، سيكون بمقدورهم أن يعلموا أن أمريكا تقف معهم.

مختتماً حديثه بالقول: “سمع الإيرانيون من قادتهم على مدى 40 عاماً، أن الولايات المتحدة هي الشيطان الأكبر ونحن لا نعتقد أن الإيرانيين لا يزالون مستعدين للاستماع إلى الأخبار الكاذبة”.