خوارزمية أمريكية تستخدم القهوة لتجنب التعب الناجم عن الحرمان من النوم

عين ليبيا

قام الجيش الأمريكي بتطوير خوارزمية ثورية تكشف عن كمية الكافيين التي نحتاجها لتجنب التعب الناجم عن الحرمان من النوم.

حيث تهدف هذه الطريقة إلى منح الجنود الطاقة الكافية عند حرمانهم من النوم، ووجد الباحثون أن القياس الدقيق للكافيين يمكن أن يحد من الإرهاق ويحافظ على تركيز القوات، وذلك لتفادي عواقب كارثية ربما تهدد الحياة.

كما نصح البحث الذي استند إلى عقود من أبحاث الحرمان من النوم، أولئك الذين لا يحصلون على قسط كاف من الراحة باستهلاك 200 ملغ من الكافيين، أو كوبين من القهوة العادية عندما يستيقظون، و200 ملغ بعد 4 ساعات، ويُطلب من الأشخاص الذين يعملون ليلا استهلاك 200 ملغ في بداية المناوبة، حيث تحوي القهوة العادية حوالي 100 ملغ من الكافيين.

ورغم هذا فإن المواعيد قد تتغير عندما تأخذ الخوارزمية في الحسبان مقدار النوم الذي يحصل عليه شخص ما، على أمل تعزيز كفاءة العمل بنسبة تصل إلى 40%، حيث يمكن للفرد الذي ينام مدة 5 ساعات ويستيقظ في السادسة صباحا، تناول أول كوب من القهوة في تمام الساعة السابعة صباحا، وتناول الكوب الثاني في الساعة التاسعة صباحاً.