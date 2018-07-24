توحيد الجيش على رأس جدول أعمال الاجتماع العسكري الليبي الفرنسي

عين ليبيا

عقد اجتماع عسكري ليبي فرنسي حضره من الجانب الليبي كل من وزير الخارجية محمد طاهر سيالة، ووزير الدفاع المكلف اوحيدة نجم، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء عبد الرحمن الطويل، ورئيس أركان القوات البرية اللواء حسين عبد الله، وآمر القوات الخاصة بالبحرية العميد طاهر الغروس، ومن الجانب الفرنسي وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والوفد المرافق له.

حيث تناول الاجتماع التعاون العسكري بين ليبيا وفرنسا واتفق المجتمعون على تفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين في هذا الشأن والتي تشمل مجالات التدريب والتجهيز.

هذا وتطرق الاجتماع إلى عملية توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وما حدث خلال الاجتماعات التي تمت في هذا الإطار من انجاز على صعيد الهيكل التنظيمي، وخلص الاجتماع إلى إن عملية التوحيد بمختلف تفاصيلها تحتاج إلى إرادة سياسية موحدة، وتعتمد على نجاح المسار السياسي.