اجتماع وكيل وزارة الداخلية برؤساء مكاتب وأقسام المشروعات بوزارة الداخلية

عقد وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن صباح اليوم الاثنين الموافق 23 يوليو 2018م بديوان وزارة الداخلية اجتماع مع رؤساء مكاتب وأقسام المشروعات بمديريات الأمن، وبحضور رئيس مكتب المشروعات بوزارة الداخلية.

ونوقش في الاجتماع ما تحتاجه المديريات من صيانة عاجلة, والإسراع بتقديم كشوفات للمباني التي تحتاج لصيانة.

وكما تطرق الاجتماع إلى المستوصفات الخاصة بمديريات الأمن والتي تحتاج إلى صيانة وعددها (6) مستوصفات.

ويشار إلى أن أنه سيكون هناك اجتماعات أخرى لتحديد آلية عمل موحدة وفق السياق المعمول به من قبل مكتب المشروعات بوزارة الداخلية.