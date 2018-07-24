رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وزير الخارجية الفرنسي

عين ليبيا



التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج صباح اليوم الإثنين بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، معالي وزير الخارجية الفرنسي السيد جان إيف لودريان.



وحضر الاجتماع وزير الخارجية السيد محمد سيالة والمستشار السياسي الطاهر السني، وسفيرة فرنسا لدى ليبيا بريجيت كورمي وعدد من مسؤولي وزارتي الخارجية الليبية والفرنسية، وتناول اللقاء تطورات الوضع السياسي كما تم استعراض آفاق التعاون الليبي الفرنسي، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.



وعبر وزير الخارجية الفرنسي عن سعادته بزيارة ليبيا مرة أخرى، وعبر عن تقديره الكبير لما يبذله الرئيس من جهود لتحقيق الاستقرار في ليبيا، ونقل لودريان تحيات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وقال الوزير الفرنسي إن جولته إلى ليبيا والتي بدأت بلقاء السيد الرئيس هي للتأكيد على تفاهمات لقاء باريس ومن أجل تذليل العقبات أمام المسار الديمقراطي وإجراء الانتخابات وفقا لتلك التفاهمات.



من جانبه رحب الرئيس بالوزير الفرنسي والوفد المرافق له مشيداً بعمق العلاقة بين البلدين الصديقين، وما تبذله فرنسا من جهد منذ توقيع الاتفاق السياسي وإلى الأن لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وقدم سيادته لمحة عن التداعيات السلبية لما حدث من تطورات في منطقة الهلال النفطي، وعن محاولات البعض للتنصل من تفاهمات باريس مؤكداً في الوقت نفسه التزام حكومة الوفاق بالمسار الديمقراطي، والعمل على تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات بتقديم الدعم والتسهيلات للمفوضية العليا للانتخابات.



وأكد الرئيس على ضرورة التزام الأطراف الأخرى بالاستحقاق الانتخابي وأعداد الإطار الدستوري لإجرائها في الموعد المقرر وأن ينتهي أسلوب المناورات الذي ساد في الفترات الماضية، وقال السيد الرئيس من هنا يجب التركيز على انجاح المسار السياسي والعمل على إنهاء محاولات العرقلة التي تقوم بها بعض الأطراف.



وتناول الاجتماع ملف الهجرة غير الشرعية حيث جدد الرئيس تأكيده على الحل الشامل لهذه الظاهرة بأبعادها الأمنية والاقتصادية والإنسانية مؤكداً في الوقت نفسه رفضه التام لفتح مراكز لاستقبال المهاجرين على الأراضي الليبية.