الخارجية الروسية تُصدر بياناً يعرض تفاصيل المكالمة الهاتفية بين مبعوثها وسيالة

عين ليبيا

أصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناًَ حول الإتصال الهاتفي بين المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط و دول أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبي الوزير محمد سيالة والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

حيث جاء في البيان: “في 22 يوليو أجريت مكالمة هاتفية بين المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط و دول أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبي محمد سيالة، نوقشت خلالها عدة قضايا عملية لتطوير الإتصالات والعلاقات الروسية الليبية، مع التركيز على آفاق التعاون الاقتصادي الثنائي المتبادل المنفعة، و جرى التأكيد في ذات الوقت على ضرورة المراعاة الواجبة للمصالح الشرعية للمؤسسات الروسية وللمواطنين الروس في إطار بناء العلاقات الودية بين روسيا وليبيا.

وأضاف البيان: “وأجرى قبل ذلك ميخائيل بوغدانوف يوم 21 يوليو مكالمة هاتفية مع المبعوث الأممي إلى ليبيا “غسان سلامة أكد خلالها دعم الجانب الروسي لجهوده الرامية إلى مساعدة القوى السياسية الليبية الأساسية على تشكيل سلطة الدولة بشكل عاجل وبالإجماع لتصبح سلطة فعالة وقادرة على تحقيق وحدة البلاد وسلامة أراضيها وسيادتها”.