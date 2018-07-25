عبد الجليل يبحث مع وليامز الإصلاحات الملحة والمطلوبة لتطوير التعليم في ليبيا

عين ليبيا

استقبلت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز في مقر الهيئة في طرابلس، وزير التعليم عثمان عبد الجليل للتباحث في آخر المستجدات في ليبيا، حيث قدم الوزير رؤيته حول الإصلاحات الملحة والمطلوبة لتطوير التعليم.

عناوين ذات صلة

تعليقات حول الموضوع

تعليقات 3
  1. 1- بواسطة: مفهوم !؟ 11 ساعة ago

    الصورة تثحدث ، هل هذا وزير محترم ؟ لاحول ولاقوة إلا بالله .

  2. 2- بواسطة: زورو سيف العدالة 6 دقائق ago

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إلى مزيد من التقدم و الإزدهار لمجال التعليم في ليبيا الإسلام و شكراً لسعة صدركم و شكراً

  3. 3- بواسطة: زورو سيف العدالة 1 دقيقة ago

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إلى مزيد من التقدم و الإزدهار لمجالي التعليم و الصحة في ليبيا الإسلام بشكل خاص و في مختلف المجالات السياسية و الإقتصادية و الرياضية و الثقافية و العلمية و غيرها بشكل عام و شكراً لسعة صدركم و شكراً

تعليقات 3

هل ترغب بالتعليق؟

التعليقات لا تعبر عن رأي موقع عين ليبيا، إنما تعبر عن رأي أصحابها.