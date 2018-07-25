عبد الجليل يبحث مع وليامز الإصلاحات الملحة والمطلوبة لتطوير التعليم في ليبيا

عين ليبيا

استقبلت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز في مقر الهيئة في طرابلس، وزير التعليم عثمان عبد الجليل للتباحث في آخر المستجدات في ليبيا، حيث قدم الوزير رؤيته حول الإصلاحات الملحة والمطلوبة لتطوير التعليم.