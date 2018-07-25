ابويصير مخاطباً المجبري والقطراني: لم تنتجا إلا هواء ساخن !!

عين ليبيا

خاطب المهندس محمد ابويصير المجبري والقطراني بعد انتشار فيديو يعلنان فيه خروج برقة من الاتفاق السياسي الليبي قائلاً “اعتقد من المناسب أن ترتاحا، فقد اتيحت لكما الفرصة كاملة، ولم تنتجا إلا هواء ساخن”.

 

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تعليقات حول الموضوع

تعليق واحد
  1. 1- بواسطة: مفهوم !؟ 1 دقيقة ago

    المجبري والقطراني ، عملاء وخونه ولصوص لا شرف لهم ولا كرامة والشعب الليبي عارف هذا والمثل يقول { اللي يربط فى رقبته حبل ألف من يجبده } ، الزبالة مكانهم فهم أوسخ من الزبالة .

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