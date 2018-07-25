ابويصير مخاطباً المجبري والقطراني: لم تنتجا إلا هواء ساخن !!

عين ليبيا

خاطب المهندس محمد ابويصير المجبري والقطراني بعد انتشار فيديو يعلنان فيه خروج برقة من الاتفاق السياسي الليبي قائلاً “اعتقد من المناسب أن ترتاحا، فقد اتيحت لكما الفرصة كاملة، ولم تنتجا إلا هواء ساخن”.