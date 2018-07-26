مركز الصحة النفسية في طمينة تحت الصيانة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

عين ليبيا

وقع أمس الثلاثاء بمقر الفرع البلدي طمينة عقد تنفيذ الصيانة لمركز الصحة النفسية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشركة إئتلاف المهندسين كمنفذ للمشروع لصالح البلدية في إطار مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا (UNDP) لدعم المصالحة الوطنية، وانطلاقاً من تطبيق بنود إتفاق مصراتة تاورغاء، وفي إطار ميثاق الصلح الموقع بين الطرفين.

حيث حضر مراسم توقيع الاتفاق كل من السيد محمد التومي عضو المجلس البلديفي مصراتة، والسيد أسامة بادي وكيل ديوان البلدية، والسيد عبدالقادر شيبو رئيس الفرع البلدي طمينة، وبحضور أعضاء من لجنتي حوار مصراتة – تاورغاء، ومجموعة من الأعيان، ورؤساء فروع البلدية، ووسائل الإعلام المختلفة.

هذا وأكد الجميع سعادتهم بهذه الخطوة المهمة لتقديم الرعاية الصحية والنفسية للمتضررين، وقد أشاد الحضور بهذه المجهودات التي تؤكد حرص الجميع على الإستمرار في تقديم الخدمات للمواطن، وكل ما يخدم المصالحة الوطنية.